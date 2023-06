Air Tahiti Nui collega l'Europa e la Polinesia: al via il volo Parigi-Papeete

Air Tahiti Nui lancia il proprio collegamento, attivo tutto l'anno, da Parigi a Papeete via Seattle. Il nuovo volo permetterà di offrire un servizio di 7 operativi a settimana sia durante l'estate sia in inverno. La compagnia aveva già inaugurato lo scorso ottobre il Tahiti-Seattle e l'estensione sulla capitale francese rappresenta oggi uno step in più per rendere la Polinesia Francese e l'Europa più vicine.

“Per Air Tahiti Nui l'apertura del Tahiti-Seattle era già un grande risultato, e con questo nuovo servizio su Parigi desideriamo offrire sempre più opzioni ai nostri clienti - ha commentato Mathieu Bechonnet, managing director di Air Tahiti Nui su traveldailynews.com -. La decisione di rendere questa rotta annuale è resa possibile dalla grande risposta ricevuta dal mercato".



La tratta sarà operata, da Seattle a Parigi, a bordo di un Boeing 787 Dreamliner che, come conclude Erika Pearson, vp of commercial sales and marketing, Southeast Asia and Oceania di Boeing, "grazie alla sua avanzata tecnologia, efficienza nel consumo di carburante e comfort per i passeggeri, consente a vettori come Air Tahiti Nui di aprire con profitto nuove rotte".



Gaia Guarino