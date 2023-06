Etihad: da novembre 11 frequenze per il volo tra Abu Dhabi e Roma Fiumicino

Saliranno da 7 a 11 i voli settimanali su Roma Fiumicino da Abu Dhabi operati da Etihad. L’incremento delle frequenze sarà effettivo a partire dall’inizio di novembre e la doppia frequenza giornaliera verrà effettuata nei giorni di lunedì, martedì, giovedì e sabato. Anche per questo incremento dell’offerta i voli verranno effettuati con Boeing 787 Dreamliner da 262 posti in economy e 28 in business.

“Con Etihad Airways che aumenta la frequenza dei voli su Roma – sottolinea Arik De, chief revenue officer -, i visitatori degli Emirati Arabi Uniti avranno ora ancora più opportunità di assaporare la dolce vita o di collegarsi a una delle 45 destinazioni in Italia, Europa e Stati Uniti raggiungibili con il partner Ita Airways”.