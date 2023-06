Air Serbia potenzia l'Italia con il volo Belgrado-Palermo

Ha preso il via il nuovo collegamento di Air Serbia in Italia tra Belgrado e Palermo, una rotta che resterà attiva per tutta la stagione estiva con due frequenze alla settimana.

Per il vettore serbo lo scalo Falcone Borsellino rappresenta la quarta new entry sulla Penisola, dove nelle ultime settimane ha attivato anche i voli su Catania, Napoli e Firenze.



“Lanciando un servizio diretto verso questa città, abbiamo permesso ai viaggiatori di raggiungere l'isola italiana in meno di due ore – ha sottolineato il general manager commercial and strategy Boško Rupić -. Con i collegamenti diretti per Catania, che abbiamo recentemente lanciato, i passeggeri hanno la possibilità di combinare i voli e conoscere così tutta la Sicilia. Crediamo che molti approfitteranno di questa opportunità”.