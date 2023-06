Maxiesercitazione Nato in Germania: conseguenze sui voli

I voli commerciali che sorvolano la Germania potrebbero dover modificare la rotta usuale. Il motivo è la maxiesercitazione della Nato, chiamata Air Defender 2023, che proseguirà fino al 23 giugno. E proprio fino a quella data alcune porzioni dello spazio aero tedesco saranno chiuse, con possibili variazioni per le traiettorie degli aeromobili commerciali.

L'esercitazione è iniziata lo scorso 12 giugno e, nel complesso, sta coinvolgendo tre aree, come riporta money.it: la zona settentrionale del Mare del Nord, la Germania orientale e una parte della Germania meridionale.



Bisogna precisare che la chisura dello spazio aereo non riguarda tutte e tre le zone in maniera ininterrotta per tutta la durata dell'esercitazione; le modifiche avverranno solo in alcune ore del giorno e nelle aree interessate.