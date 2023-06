di Isabella Cattoni

Emirati, Giordania, Marocco, Vietnam, Oman, Egitto. Ma anche Sri Lanka, India, Giappone, ovviamente in base alle diverse stagionalità: il medio e lungo raggio di Kuda è ripartito e il direttore tour operating Giancarlo Brunamonti (nella foto) segnala soprattutto le buone prospettive per l’autunno. “Abbiamo già tanti gruppi prenotati su Giordania e Marocco, e il booking si sta muovendo bene anche per il Capodanno in Egitto”.

In verità il 2023 sta riproponendo dinamiche consuete, almeno per Kuda. “Chi pianifica un viaggio con noi si muove in anticipo e appartiene a un target medio alto: ha le idee chiare e quando arriva in adv generalmente converte il preventivo in prenotazione”. Da qui l’importanza del rapporto con le agenzie di viaggi, “che devono essere in grado di selezionare la tipologia di offerta più opportuna in base al cliente che si trovano di fronte, evitando così di richiedere preventivi con scarse chances di conversione”.



Proprio per questo, Kuda lancia il progetto ‘Solo per voi’, che prevede di stringere un rapporto preferenziale con al massimo un centinaio di punti vendita, ai quali garantire condizioni privilegiate e strumenti di vendita dedicati, a cominciare da un’area riservata all’interno del sito. “Proponiamo un accordo commerciale ad hoc basato non solo e non tanto sul raggiungimento di un target di fatturato proporzionato alla singola azienda, ma sulla condivisione di una visione del mercato comune, che prevede l’uso di strumenti dedicati per ottimizzare il lavoro di tutti”.



L’iniziativa riguarda sia Kuda sia Maestro e dovrebbe contribuire a raggiungere gli obiettivi 2023, che alzano l’asticella della marginalità a un +9-10%. “Un traguardo raggiungibile – puntualizza il manager – considerato che già l’anno scorso avevamo superato ricavi e marginalità del 2019 e che anche quest’anno il valore medio pratica sta crescendo. Questo non solo per effetto del caro prezzi, ma anche per l’aumento della domanda”.



Complici dello sviluppo anche le iniziative messe in campo ultimamente, fra le quali Brunamonti segnala l’acquisto del nuovo gestionale Siap, la rivisitazione del sito di Kuda, lo sviluppo del progetto incoming con il potenziamento della squadra e il completamento entro fine estate dei sistemi di prenotazione online.

“Non siamo grandi, ma pensiamo in grande” chiude Brunamonti, che annuncia anche la nuova campagna di comunicazione televisiva in programma per due settimane a partire dal 18 giugno intitolata a ‘Kuda, il valore dell’esperienza’.