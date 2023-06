American Airlines e JetBlue, i giudici Usa concedono più tempo per rompere l’alleanza

Per American Airlines e JetBlue non è ancora tempo di rompere l’alleanza. Un mese dopo aver emesso una sentenza con cui invitava le compagnie a porre fine alla Northeast Alliance, il Dipartimento di Giustizia Usa ha concesso più tempo ai vettori per rivedere gli accordi.

Le due compagnie americane, riporta Travel Weekly, avrebbero dovuto definire un nuovo accordo entro la prossima settimana, ma ora un pronunciamento del giudice federale di Boston ha rinviato la deadline a data da definirsi.



Nel frattempo i due vettori non si arrendono. Aa ha fatto sapere di voler fare ricorso e nelle scorse settimane entrambe le aziende hanno chiesto di poter mantenere attivo il code-share su alcune rotte verso New York e Boston.