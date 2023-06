SkyAlps apre un nuovo volo tra Verona e Roma Fiumicino

SkyAlps prende casa anche all’aeroporto di Verona con il lancio del volo su Roma Fiumicino. Il collegamento, effettuato con uno dei Dash-8 Q-400 della flotta e al via dal 25 settembre, avrà una frequenza bigiornaliera dal lunedì al venerdì ,per poi passare a giornaliero il sabato e la domenica.

Tra i plus offerti dalla compagnia l’inclusione nel biglietto 24 ore di parcheggio e il fast track gratuito presso l’aeroporto di Verona. “Con il volo su Roma – sottolinea Camillo Bozzolo, direttore sviluppo aviation del Gruppo Save -, SkyAlps riporta al Catullo un collegamento fondamentale per il territorio veronese, studiato in particolare per l’utenza business, che può usufruire delle linee giornaliere per un’andata e ritorno in giornata”.