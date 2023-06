Jet2 gioca d'anticipo e amplia la programmazione per l'estate 2024

“Stiamo continuando a reagire rapidamente all’exploit della domanda aggiungendo ancora più capacità per la summer 2024”. Steve Heapy, amministratore delegato di Jet2.com e Jet2holidays, commenta con queste parole la decisione di aumentare i collegamenti e incrementare la quota di posti disponibili.

Jet2.com per la prossima estate ha deciso di aggiungere 75mila posti e ha anticipato l’inizio dei programmi per Teodo in Montenegro, Girona in Catalogna e Izmir in Turchia. I voli inizieranno ora ad operare dalla fine di marzo per Girona e Izmir e dall'inizio di aprile per Teodo. La capacità, speiga TTG Media, è stata aumentata a 17 destinazioni tra cui Antalya, Bodrum, Dubrovnik, e poi ancora Alicante, Ibiza, Maiorca e Larnaca, con collegamenti aggiuntivi a marzo, aprile e maggio, in concomitanza con l’inizio della primavera e le prossime vacanze di Pasqua.



È stata inoltre aggiunta capacità extra da 10 delle basi britanniche di Jet2: Belfast International, Birmingham, Bristol, East Midlands, Edimburgo, Glasgow, Leeds Bradford, Manchester, Newcastle e Stansted.