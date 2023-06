Icelandair, dal 2024 collegamenti estivi per le isole Faroe

Icelandair opererà voli per le isole Faroe da cinque a sei volte a settimana da maggio a ottobre 2024.

Come riporta Travelmole, i voli mattutini dall'aeroporto di Keflavik consentono comodi collegamenti con la rete di rotte di Icelandair per l'Europa e il Nord America.

Le isole Faroe si trovano a metà strada tra l'Islanda e la Scozia e sono cresciute in popolarità come destinazione nota per la natura e la cucina locale. La notizia arriva in concomitanza della firma dell’accordo di cooperazione fra la compagnia aerea faroese Atlantic Airways e Icelandair.

I due vettori esploreranno opportunità di collaborazione tra i voli delle isole Faroe e le destinazioni Icelandair in Europa e Nord America.



Bogi Nils Bogason, ceo di Icelandai, ha commentato: "Le isole sono una destinazione affascinante e abbiamo notato un grande interesse da parte dei clienti in tutto il mondo Inizieremo pertanto a lavorare per espandere la collaborazione con Atlantic Airways".