Più treni per le mete turistiche estive, nuove soluzioni di viaggio integrate treno, bus, nave e aereo; promozioni ad hoc per famiglie e giovani e attenzione particolare a chi decide di andare in vacanza con gli amici a quattro zampe. Sono alcuni dei punti più importanti della Trenitalia Summer Experience, che partirà il prossimo 11 giugno in coincidenza con l’avvio dell’orario estivo.



L’offerta, svelata questa mattina nel corso di una conferenza stampa alla stazione Termini di Roma, vedrà oltre 10mila collegamenti al giorno in treno e circa 19mila corse in bus tra Italia ed Europa. Sulla rete ferroviaria italiana correranno oltre 250 Frecce al giorno, che raggiungeranno oltre 120 destinazioni marittime, di montagna e città d’arte. Oltre 120 gli Intercity, con un’offerta estiva che conterà 100 corse in più al giorno, per un incremento pari al 42% rispetto allo scorso anno e sei nuovi collegamenti per alcune località della Costa degli Dei e il nuovo collegamento del weekend Milano-Savona. Confermata, inoltre, l’offerta Eurocity con 40 collegamenti giornalieri, ai quali si aggiungono 8 collegamenti Euronight tra l’Italia, l’Austria e la Germania.



Verso Sud

Significativo l'operativo messo in campo per raggiungere la Puglia: agli 80 mila posti al giorno di Ferrovie del Sud Est si aggiungono le 1.400 corse in bus al giorno. "La Puglia è un esempio perfetto d'intermodalità, perché - ha spiegato l'amministratore delegato e direttore generale di Trenitalia, Luigi Corradi -: abbiamo incastrato nel modo migliore treni e autobus per dare la possibilità a tutti i turisti di trovare in stazione l’autobus connesso con il treno”.

Per quanto riguarda i risultati di traffico, nei primi cinque mesi del 2023 il Polo Passeggeri di Trenitalia ha trasportato 225 milioni viaggiatori, il 24% in più rispetto al 2022. “Siamo fuori dal Covid - ha sottolineato Corradi - e i mesi di aprile e maggio ci dicono che abbiamo superato con numeri molto importanti il 2019".