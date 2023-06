Play, maggio da record: passeggeri a +26% su aprile

Play airlines archivia un maggio da record. La compagnia aerea low cost islandese ha trasportato quasi 129 mila passeggeri, il più alto numero di viaggatori mensili nella sua storia, in aumento del 26% rispetto ad aprile. Il load factor complessivo di maggio è stato dell'85%, con l'87,3% dei voli arrivato in orario.

I dati sul traffico di maggio sottolineano inoltre una crescita significativa rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, quando Play ha trasportato 56mila 600 passeggeri e il load factor è stato del 69,6%. Il numero di passeggeri per il mese di maggio 2023 è più che raddoppiato rispetto all'anno precedente.



Di tutti i passeggeri che hanno volato con Play nel maggio 2023, il 27% era in partenza dall'Islanda, il 25% viaggiava verso l'Islanda e il 48% era in coincidenza. Play sta in particolare registrando una domanda molto forte dagli Stati Uniti all'Europa, con rendimenti medi più alti rispetto allo scorso anno.

Maggio ha anche registrato una crescita costante dei ricavi ancillari, con il più alto ricavo medio mai registrato in un mese.



Anche le previsioni per i prossimi mesi sono positive: la compagnia comincia giugno con un load factor superiore del 15% rispetto al giugno dell'anno scorso e con un buon aumento dei ricavi medi.



"Maggio è stato un mese molto positivo per Play – ha spiegato il ceo Birgir Jonsson -, abbiamo infatti raggiunto il numero di passeggeri mensile più alto della nostra storia. Un load factor dell'85% rafforza ulteriormente la nostra posizione in un mese difficile in cui la domanda non è tipicamente molto forte. Abbiamo anche raggiunto un importante traguardo ricevendo un nuovissimo A321neo, che ha portato a dieci la flotta di aeromobili della famiglia A320neo. Attualmente abbiamo la flotta più giovane di qualsiasi altra compagnia aerea in Europa. Si tratta di un elemento molto importante perché contribuisce a ridurre i costi di manutenzione, a migliorare l'efficienza del carburante e a garantire un'ottima esperienza ai nostri passeggeri. Abbiamo accolto molti nuovi membri del personale e ora il team conta circa 550 persone altamente motivate e professionali, pronte a mostrare al mondo ciò che siamo in grado di fare”.



“In prospettiva – prosegue il manager - siamo piuttosto ottimisti. Il secondo trimestre promette bene e i risultati finanziari di aprile sono stati migliori del previsto. La forte domanda e la crescita dei ricavi che stiamo registrando sono di buon auspicio per la prossima stagione estiva e per l'anno in generale. Il raggiungimento della pietra miliare di dieci aeromobili operativi ci dà la capacità necessaria per adeguare la redditività ai costi. Durante il periodo di forte espansione, da quando abbiamo operato il primo volo due anni fa, i costi sono stati relativamente più alti rispetto ai ricavi che tre-sei aeromobili sono in grado di generare. Ora che abbiamo dieci aeromobili in piena attività, vediamo che i benefici di questa crescita si concretizzano e che l'equilibrio tra costi e ricavi raggiunge una fase più normale".