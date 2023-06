Coltre di fumo e cenere a New York, ritardi negli aeroporti per la scarsa visibilità

Si stanno allungando i ritardi dei voli negli aeroporti di New York a causa della vasta nube di fumo e cenere arrivata sulla città dal Canada, dove sono divampati diversi incendi ancora non controllati.

La coltre grigia avvolge non solo New York, ma anche gran parte del Nord-Est degli Stati Uniti, oscurando il sole e rendendo l’aria irrespirabile al punto che sono ricomparse le mascherine del periodo Covid e il sindaco Eric Adams ha lanciato un appello ai cittadini invitandoli a evitare il più possibile gli spostamenti all’aperto.



La qualità dell'aria sta peggiorando

La qualità dell’aria, infatti, è la peggiore dal 1960 e, in base alle analisi del IQAir World Quality Index, New York risulta la seconda città più inquinata al mondo dopo solamente New Delhi. Nella top five c'è anche Detroit, che si trova proprio al confine con il Canada.



L’enorme nube di fumo, infatti, come spiega Il Sole 24 Ore sta interessando 13 Stati della costa orientale oltre ai canadesi Quebec e Ontario, comprese dunque le città di Montreal, Toronto e Ottawa. I ritardi negli aeroporti di New York sono già oltre l’ora e la FAA ha dichiarato che il traffico da e per gli scali dell'area di New York e di Philadelphia è stato limitato a causa della scarsa visibilità.



Purtroppo, però, la situazione non sembra destinata a migliorare rapidamente, anzi. Il servizio meteorologico ha infatti messo in guardia i cittadini americani (sono 110 milioni quelli nella morsa del fumo) su un possibile peggioramento nelle prossime giornate.