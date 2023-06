Heathrow: indetti 31 giorni di sciopero da giugno ad agosto. A rischio 20mila voli

Più di 2.000 membri del personale di sicurezza nei Terminal 3 e 5 di Heathrow, insieme a quelli del campus di sicurezza dell'aeroporto, sciopereranno nei prossimi tre mesi. Il sindacato Unite ha infatti confermato 31 giorni di sciopero dal 24 giugno fino al fine settimana festivo di agosto.

Unite, come riporta TTG Media, ha accusato Heathrow di non aver proposto "un'offerta di retribuzione equa", aggiungendo che la controversia relativa agli stipendi del personale aeroportuale potrebbe intensificarsi ulteriormente nelle prossime settimane. La scorsa settimana, il personale di sicurezza del Terminal 3 di Heathrow ha votato a favore dell’azione di sciopero, unendosi ai colleghi del Terminal 5 e del campus di sicurezza.



Un portavoce di Heathrow ha affermato che l'aeroporto aveva già messo sul tavolo un aumento di stipendio di due anni, aggiungendo che i passeggeri possono stare certi che l'aeroporto farà tutto ciò che è in suo potere per ridurre al minimo i disagi. "Unite ci ha già provato, ma non è riuscito a bloccare lo scalo in alcuni dei giorni più trafficati. Continueremo a predisporre piani per salvaguardare i viaggiatori nel caso di scioperi futuri”.



I voli a rischio

Secondo l’analisi di Cirium, sono previsti oltre 42.600 voli in partenza da Heathrow durante i tre mesi di sciopero dal 24 giugno al 27 agosto. E sono oltre 20.000 i voli in partenza da Heathrow nei giorni di sciopero – 3.241 a giugno, 7.166 a luglio e 9.756 ad agosto – mettendo a rischio oltre 4,4 milioni di posti, di cui oltre 2,1 milioni nel solo agosto.



Le compagnie aeree che saranno interessate dagli scioperi al Terminal 3 includono Virgin Atlantic, Emirates, Qatar Airways, United Airlines, American Airlines e Delta Air Lines, mentre l'azione al Terminal 5 riguarderà principalmente British Airways.