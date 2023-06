Ita Airways firma un accordo di codeshare con Turkish Airlines

Debutta una nuova partnership di codeshare fra Ita Airways e Turkish Airlines, che sarà effettiva a partire da luglio 2023. L'accordo firmato tra le due compagnie offrirà una maggiore flessibilità in termini di possibilità di volo per i clienti di entrambi i vettori tra l'Italia e la Turchia.

Grazie a questa partnership di codeshare, i codici di volo di Ita Airways saranno applicati sui voli di Turkish Airlines tra Roma e Istanbul; allo stesso tempo Turkish collocherà i suoi codici su 9 destinazioni di Ita in Italia partendo da Roma, tra cui Brindisi, Bari, Catania, Firenze, Genova, Palermo, Lamezia Terme, Torino e Trieste.



“Sono convinto che questo accordo di codeshare tra Turkish Airlines e Ita Airways svilupperà il network già esistente, offrendo un numero ancora maggiore di destinazioni e favorirà la cooperazione e il traffico tra due Paesi ad alto potenziale” dice Bilal Ekşi, amministratore delegato di Turkish Airlines.



Questa partnership fornirà servizi migliori ai clienti di entrambe le compagnie aeree, garantendo con un solo biglietto una connettività completa a partire dal check-in dei passeggeri e dei bagagli fino all’arrivo a destinazione finale.



“Con l’accordo di codeshare con Turkish Airlines continua la nostra strategia commerciale di crescita, realizzata anche grazie alle partnership con i maggiori vettori mondiali - ha dichiarato Fabio Lazzerini, amministratore delegato e direttore generale Ita Airways -. Grazie all’accordo con Turkish Airlines, per tutti i passeggeri Ita Airways si apre una via d’accesso privilegiata verso Istanbul, una delle città più affascinanti e ricche di storia al mondo. Questo accordo rappresenta il 32esimo codeshare della compagnia: un risultato eccellente che siamo riusciti a raggiungere in meno di due anni”.