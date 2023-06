Dopo gli scioperi di ieri, che hanno coinvolto i dipendenti delle società di haldling aeroportuale, nell’Enav e di numerose compagnie aeree come Emirates, American Airlines e Vueling, il mese di giugno si prospetta più tranquillo.

Al momento, il calendario del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per il mese di giugno segnala il 7

lo sciopero del personale delle aziende Tpl riguardante il trasporto pubblico locale della regione Umbria, della durata di 24 ore.



Si prosegue il 9 giugno con un’agitazione di 4 ore (8,30-12,30) riguardante il personale dipendente delle aziende di trasporto pubblico locale della Basilicata.

L’11 giugno sarà la volta del Trentino Alto Adige, con lo sciopero di 23 ore del personale mobile (macchinisti e capitreno) di Trenitalia appartenente alla Dbr Trentino Alto Adige. Sciopero ridotto a 8 ore, sempre l’11 giugno (dalle 9 alle 17), per il personale degli equipaggi di Trenitalia sempre del trentino Alto Adige.



Il 16 giugno potrebbero verificarsi disagi per lo sciopero di 24 ore del personale delle Audioguidovie della Regione Lombardia, con interessamento anche nell’area di Bologna.



In Sardegna

Si arriva al 20 giugno, con lo sciopero programmato dalle 12 alle 16 del personale di Sogeaal, la società che gestisce lo scalo aeroportuale di Alghero.

Sempre il 20 giugno, sciopero nazionale di 24 ore del personale di Aviation Services di Roma Fiumicino e del personale della società che gestisce l’aeroporto di Genova.



Infine, il 23 giugno dalle 9 alle 17 sciopero ferroviario regionale del personale di Trenord.