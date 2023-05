Flibco.com investe su Torino: nuovo servizio veloce dalla città a Caselle

Da Torino all’aeroporto di Caselle in 25 minuti. Questa la nuova scommessa di Flibco.com, che ha scelto di investire nuovamente sul mercato italiano e sul capoluogo piemontese presentando un servizio diverso da quelli già presenti sul mercato per la breve durata del viaggio, senza fermate intermedie fra la città e l’aeroporto.

Il collegamento partirà il prossimo 15 giugno e sarà operativo dalle 3,30 del mattino fino a mezzanotte, con una frequenza di un viaggio ogni mezz’ora, nei giorni feriali così come nei festivi.



Un approccio ecologico ed economico

"Con l'introduzione di questa nuova connessione tra Torino città e l'aeroporto di Torino, Flibco.com completa l'offerta di mobilità aeroportuale torinese con un servizio moderno e di qualità - afferma Martino Giuseppe, country manager di Flibco Italia -. Non solo offriamo un'opzione rapida e confortevole per raggiungere l'aeroporto, ma contribuiamo anche a ridurre il traffico veicolare, favorendo un approccio ecologico ed economico al trasporto aereo".



I biglietti, in vendita da oggi a prezzi competitivi, sono acquistabili non solo tramite il sito web www.flibco.com o l’app per smartphone ma anche all’apposito desk in aeroporto (disponibile dal 15 giugno), nelle rivendite ufficiali o a bordo delle navette. I bus sono dotati di wi-fi gratuito, prese Usb, ampio spazio per le gambe e per i bagagli, così come pedane per facilitare l’accesso alle persone con ridotta mobilità.



Investimento da sei milioni

L’azienda ha previsto, nel corso dei prossimi tre anni, un investimento di 6 milioni di euro per lo sviluppo e la gestione di questo servizio, che consentirà anche la creazione di almeno 30 nuovi posti di lavoro, e per la gestione operativa e amministrativa di questa soluzione di trasporto aeroportuale.



Nel business plan di Flibco.com sono inclusi anche nuovi collegamenti verso altre città piemontesi e della Valle D’Aosta.