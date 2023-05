Global Airlines prepara il decollo: acquistato il primo A380 per la flotta

Global Airlines vuole fare sul serio. La compagnia aerea annunciata alcuni mesi or sono dall’imprenditore James Asquith, che ha fatto fortuna con la piattaforma Home Swap, mette il primo tassello del suo progetto di collegare Londra con alcune delle principali destinazioni a lungo raggio.

E a sorpresa il primo aereo della flotta sarà un A380, rilevato in proprietà dalla Doric Aviation. A questo ne seguiranno altri due, sempre dello stesso modello e sempre acquistati.



Per l’avvio delle operazioni di volo, tuttavia, si legge su Preferente, bisognerà attendere il 2024, confermato come anno di battesimo di Global, quando partiranno i primi voli in direzione New York e Los Angeles. L’obiettivo però è stendere il network anche a Caraibi, Estremo Oriente e Sudafrica.