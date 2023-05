Domani il Terminal 2 di Malpensa riaprirà i battenti e tornerà ad essere la casa di easyJet. La struttura, chiusa nel periodo della pandemia nel giugno del 2020, torna operativa con un look rinnovato e - secondo le prime anticipazioni - domani, nel giorno di riapertura, saranno oltre 20mila i passeggeri easyJet a transitare nel Terminal 2.

La linea aerea intende basare a Malpensa 23 aerei per riconfermare la struttura lombarda come principale hub in Europa Continentale. Lorenzo Lagorio, country manager di easyJet, da Malpensa ha annunciato che durante l’estate “prevediamo di fare transitare quasi 5 milioni di pax, tornando ai livelli pre-Covid”. (r.v.)