Trainline: exploit di Rimini per il ponte del 2 giugno grazie a RiminiWellness

Sono le richieste per RiminiWellness, la grande manifestazione di IEG dedicata al mondo del fitness e dello sport organizzata da giovedì 1 a domenica 4 giugno, a spingere l’incremento a tripla cifra registrato dalla città per il weekend lungo della Festa della Repubblica.

I dati sono quelli di Trainline, l’app specializzata nella prenotazione di treni e pullman, che rilevano proprio per Rimini il maggiore aumento di viaggiatori, con un più 157% sullo scorso anno. Seguono in classifica Lecce, a più 153% e Vicenza, le cui prenotazioni sono più che raddoppiate.



Ottimi anche i risultati di Napoli, a più 98%, tallonata da vicino da Genova. La top ten vede anche presenti La Spezia al sesto posto, Ventimiglia al settimo, e poi ancora Salerno, Trieste e Nizza.



Quest’ultima è stata scelta dal 40% di passeggeri in più rispetto al 2022 e, grazie alla tratta del Frecciarossa Milano-Parigi, la capitale francese ha realizzato un incremento di 32 punti percentuali nel numero di viaggiatori. Il giorno preferito per partire è venerdì 2 giugno, tra le 7 e le 7,59 di mattina.