Isola d'Elba: operativa la Corsica Express Three tra Piombino e Portoferraio

E’ operativo dallo scorso weekend il collegamento estivo da e per l’Isola d’Elba targato Corsica Sardinia. Sulla linea Piombino-Portoferraio la compagnia ha posizionato la Corsica Express Three, con la quale verranno effettuate fino a un massimo di 5 corse giornaliere sulla tratta.

L’unità può contare su 150 posti auto e una capacità di 535 passeggeri, per i quali sono a disposizione anche le poltrone business class che potranno essere utilizzate senza dovere pagare supplementi.



“La Freccia Gialla garantirà velocità, frequenza, comodità e tariffe competitive” spiega l’azienda in una nota. Previsti pacchetti speciali per auto e moto al seguito.