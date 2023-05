El Al: biglietti più flessibili con ‘El Al Protect’

El Al ha presentato un nuovo servizio, ‘El Al Protect’, che permette di annullare i biglietti aerei per qualsiasi motivo.

Pagando un supplemento di 6 o 29 dollari, El Al Protect aggiunge flessibilità al biglietto sia per voli fino a 6 ore e mezza sia per voli a lungo raggio. Il servizio è acquistabile al momento della prenotazione.



Con El Al Protect è possibile annullare il biglietto aereo per qualsiasi motivo e ricevere un Credit Voucher da utilizzare per l’acquisto di voli futuri, il cui ammontare corrisponde al valore totale del biglietto, senza quindi l’addebito delle penali di cancellazione previste dalla tariffa.



Il Credit Voucher include l’ammontare relativo agli eventuali servizi accessori acquistati, quali i posti a sedere e bagagli. Il Voucher si ottiene a fronte della richiesta da parte del cliente di annullare la prenotazione. Tale richiesta deve essere effettuata almeno 24 ore prima della prevista partenza del volo.



I titolari di Fly Card e i soci del Matmid Frequent Flyer Club possono acquistare il servizio El Al Protect utilizzando i punti accumulati.

L’acquisto del servizio in caso di cancellazione del biglietto aereo collegato, entro i termini indicati, comporterà l’emissione di un Credit Voucher valido fino al 31 dicembre 2024, utilizzabile per l’acquisto di futuri voli El Al e Sund’Or in partenza entro un anno dalla data di fruizione del voucher.

Il Credit Voucher, inoltre, non essendo nominativo potrà essere utilizzato da altre persone.



Il vice presidente commerciale & affari internazionali di El Al, Shlomi Zafrani, ha spiegato: “El Al Protect rappresenta un altro passo significativo verso il miglioramento dell'esperienza dei nostri clienti. L'acquisto di un biglietto aereo con questo nuovo servizio consentirà di prenotare i voli con mesi di anticipo a prezzi convenienti e garantirsi una soluzione semplice, qualunque problema possa insorgere”.