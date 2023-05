Wizz lancia una nuova rotta estiva da Catania a Malta

Una nuova rotta da Catania a Malta con 6 voli a settimana nel corso della stagione estiva. È questa la novità messa in campo da Wizz Air, che partirà dal prossimo 1 luglio e vedrà i voli operati nei mesi di luglio e agosto.

Oltre alle 5 nuove rotte annunciate di recente da Catania, Wizz Air comunica ora il lancio dei voli per Malta, offrendo ai siciliani più opportunità per raggiungere questa popolare destinazione. Il volo sarà operato con l'aeromobile A321neo.



“Siamo lieti di aggiungere un'altra rotta al nostro network a Catania, portando a 30 il numero totale di rotte Wizz da questa base – dice Tamara Nikiforova, corporate communication manager del gruppo Wizz Air -. Con 6 nuove rotte da Catania, 2 da Comiso, un aumento delle frequenze e il quarto aeromobile in arrivo nel prossimo inverno, Wizz Air rimane impegnata a migliorare la connettività per i suoi passeggeri in Sicilia”.