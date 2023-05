Nessuna preoccupazione per Malpensa. L’alleanza tra Ita Airways e Lufthansa, ormai in dirittura d’arrivo, secondo l’amministratore delegato della Sea Armando Brunini (nella foto), non è destinata ad avere particolari ripercussioni sull’hub del Nord-Ovest, da anni ormai instradato su un percorso di crescita basato su un’ampia rete di compagnie, delle quali Ita fa parte solo con il Milano-New York.

In un’intervista rilasciata a Malpensa 24 il manager, che si prepara a festeggiare la riapertura del Terminal 2, prevista per la prossima settimana, ha anche ricordato come la rotta di Ita “è servita da altre sei compagnie e un’eventuale spostamento su Fiumicino, comprensibile, non ci darebbe particolari scossoni”.



Diverso invece il discorso per quanto riguarda l’aeroporto cittadino: “Siamo invece molto attenti a quello che accadrà a Linate, perché quello che faranno lì può avere delle ricadute su Malpensa”, conclude.