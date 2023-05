Nouvelair approda in Italia: dal 17 luglio il Milano-Tunisi

Porterà la firma di Nouvelair il nuovo volo tra Milano e Tunisi che prenderà il via il prossimo 17 luglio. Si tratterà del debutto della compagnia tunisina sulla Penisola e il volo, operato con un A320, avrà inizialmente una frequenza bisettimanale.

La new entry rientra in un piano più ampio della compagnia che, grazie all’ingresso in flotta di nuovi aerei, ha consentito al vettore di mettere in programma in deciso incremento del network: solo quest’anno, infatti, verranno aggiunte ben 11 rotte.



Il volo su Milano segna anche la 14esima destinazione nel Vecchio Continente, sempre più determinante nella strategia di sviluppo di Nouvelair.