Emirates apre al wifi gratuito in tutte le classi per i soci Emirates Skywards

Emirates lancia il wifi gratuito in tutte le classi per gli iscritti al suo programma Emirates Skywards. Tutti gli iscritti al programma fedeltà potranno avere accesso al wifi durante il volo con differenti livelli di connessione a seconda della classe di viaggio.

I membri Skywards, di livello Blue, Silver, Gold o Platinum, che viaggiano in qualsiasi classe, Economy, Premium Economy, Business o First Class, potranno usufruire della messaggistica gratuita tramite app. Inoltre, i passeggeri di Prima Classe, se iscritti a Skywards, avranno a disposizione internet illimitato e gratuito, che consentirà loro di fare acquisti o lavorare online durante il volo, così come i soci Skywards Silver, Gold e Platinum che viaggiano in Business Class. I soci Platinum Skywards hanno accesso gratuito a internet in tutte le classi.



Emirates ha anche annunciato che offrirà la nuova banda larga ad alta velocità a bordo di 50 nuovi aeromobili Airbus A350 - la cui entrata in servizio è prevista per il 2024 - grazie a GX Aviation di Inmarsat. Il nuovo accordo migliorerà significativamente l'esperienza dei passeggeri con una connettività potenziata e una maggiore copertura globale, anche nei voli sopra l'Artico. Gli Airbus A350 saranno i primi aeromobili di Emirates a sfruttare la rete satellitare Global Xpress (GX) di Inmarsat, che alimenta la prima e unica rete a banda larga al mondo disponibile a livello globale, garantendo ai passeggeri una connettività globale ininterrotta, indipendentemente dalla destinazione, compreso il Polo Nord.



La compagnia ha inoltre confermato un investimento di oltre 350 milioni di dollari per dotare una flotta di 50 A350 in arrivo nel 2024 di una migliore connettività per i passeggeri attraverso il sistema AVANT Up di Thales e Optiq - il primo smart display del settore a offrire due connessioni Bluetooth, wifi integrato per consentire ai passeggeri di associare più dispositivi, tra cui telefoni, tablet, cuffie o persino controller di gioco, supportando al contempo fino a 60 watt USB-C per ricaricare rapidamente i dispositivi personali.