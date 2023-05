Si rincorrono i rumors in merito alla conclusione delle trattative tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Gruppo Lufthansa. E la firma per la cessione al colosso tedesco del 40 per cento di Ita Airways sembrerebbe ormai dietro l’angolo: terminati gli impegni istituzionali relativi al G7 (dove la premier Meloni e il cancelliere Scholz hanno avuto in Ita-Lufthansa uno dei temi del faccia a faccia) e soprattutto superata la prima fase dell’emergenza alluvione in Emilia Romagna, che inevitabilmente ha spostato l’attenzione del Governo verso altre urgenze, questa settimana si potrebbe mettere la parola fine alla lunga telenovela.



Le tempistiche

In base a quanto riportato da Avionews, secondo alcune fonti l’annuncio dovrebbe arrivare tra domani e dopodomani, dopo che in questi ultimi giorni sono stati messi a punto gli ultimi dettagli definiti di natura puramente burocratica, dopo che in precedenze era invece stato definito il valore della contropartita.



Risultati incoraggianti

A sbloccare gli ultimi punti, inoltre, sarebbero stati i risultati del primo trimestre di quest’anno, definiti molto incoraggianti. Emergerebbe infatti un raddoppio della quota di mercato nazionale e una crescita più che doppia del numero di passeggeri. Inoltre va ricordato che in recenti interviste l’amministratore delegato Fabio Lazzerini, parlando dell’andamento delle vendite, ha anticipato ricavi in crescita intorno al 20 per cento per i mesi a venire.