L'islandese Niceair dichiara fallimento a meno di un anno dal debutto

Ancora un piccolo vettore europeo costretto ad alzare bandiera bianca. In questo caso la dichiarazione di fallimento è arrivata dall’islandese Niceair, compagnia virtuale che aveva iniziato a operare dal Nord dell’Islanda il 30 maggio dello scorso anno utilizzando un A319 operato da Hi Fly Malta.

Secondo quanto riportato da Simpleflying, a determinare la chiusura dei battenti poco prima di compiere un anno di vita l’obbligo di restituire, da parte di Hi Fly Malta, l’aereo in questione, destinato al pensionamento.



Vani sono stati poi i tentativi di trovare un sostituto per effettuare i pochi collegamenti in programma, fino alla decisione di arrendersi.