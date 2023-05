Ryanair: l'utile netto nel bilancio sfiora il miliardo e mezzo di euro

E’ di 1,43 miliardi di euro l’utile netto di Ryanair a chiusura dell’esercizio fiscale 2022/2023 terminato il 31 marzo. Il vettore low cost rispecchia così le previsioni e inverte la tendenza del precedente bilancio, che aveva visto un rosso da 355 milioni.

Nel periodo la compagnia ha anche fatto registrare un fatturato da 6,9 miliardi generato da 168,6 milioni di passeggeri trasportati, mentre per l’esercizio in corso la compagnia punta a raggiungere quota 185 milioni, grazie in particolare a un deciso aumento durante la stagione estiva supportato dalla crescita della flotta a disposizione. Un trend che consentirebbe a Ryanair di migliorare l’utile netto, anche se con un aumento definito modesto.



Nella presentazione dei risultati è stata effettuata anche un’analisi sull’andamento dei prezzi, per i quali viene previsto un aumento medio intorno al 10 per cento rispetto a quelli che si registravano prima del Covid.