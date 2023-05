Fs e la sostenibilità: collocati due green bond da 1,1 milioni di euro

Finanziare progetti in linea con i criteri di sostenibilità europei. Questo l’obiettivo del collocamento da parte del Gruppo Fs di due nuovi green bond del valore complessivo di 1,1 miliardi di euro.

L’operazione servirà, tra gli altri interventi, all’acquisto di nuovi treni elettrici da impiegare sulle linee italiane e internazionali, alla gestione della loro manutenzione, nonché per interventi di velocizzazione dell’infrastruttura ferroviaria.



Si tratta di un’operazione dual tranche a sei e dieci anni: la tranche di sei anni, con scadenza a maggio 2029, è stata collocata per 600 milioni di euro, la seconda per 500 milioni di euro con una scadenza a maggio 2033.