Sarà una corsa contro il tempo quella di Ita Airways, che ha deciso di ripristinare il maggior numero possibile dei voli cancellati preventivamente per lo sciopero previsto per domani, 19 maggio, e poi rinviato al prossimo 4 giugno per non rendere ancora più critica la situazione dei trasporti in Italia dopo l’alluvione.

“La compagnia si è immediatamente attivata per ripristinare il maggior numero di voli possibili – si legge in una nota - con l’obiettivo di contribuire a garantire la mobilità dei cittadini e limitare i disagi derivanti dalle gravi calamità che stanno colpendo la popolazione del centro-nord Italia, a cui Ita Airways intende manifestare la propria solidarietà”.



Nelle prossime ora la compagnia renderà note le modalità e le rotte che verranno ripristinate.