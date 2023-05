Air Dolomiti: revocato lo sciopero previsto per domani 19 maggio

Non ci sarà Air Dolomiti nell’elenco delle compagnie aeree e società del settore del trasporto aereo dello sciopero di 24 ore previsto per domani, 19 maggio. L’astensione dal lavoro indetta da Uiltrasporti è stata infatti revocata.

“Abbiamo avviato un confronto attraverso il dialogo con le rappresentanze sindacali del personale di condotta per poter soddisfare le richieste ricevute - spiega la compagnia del Gruppo Lufthansa in una nota -. Grazie alla cooperazione tra le parti sociali si è accorciato il divario tra sindacati e azienda ed è stato possibile ottenere la revoca dello sciopero previsto per il 19 maggio”.



In questo momento l’attività è quella di mettere a punto una procedura che soddisfi entrambe le parti. “Confidiamo di arrivare ad una risoluzione rapida e completa nelle prossime settimane che permetta a piloti e comandanti la giusta serenità lavorativa”, conclude la nota.