Ita Airways protagonista all'Imex di Francoforte all'interno dello stand Enit

Prosegue l’attività di promozione all’estero attraverso le principali fiere internazionali di settore da parte di Ita Airways. Prossima tappa sarà l’Imex di Francoforte, punto di riferimento dei settori meeting, incentive ed eventi, che si terrà dal 23 al 25 maggio prossimi.

Come avvenuto anche in altri occasioni la compagnia parteciperà all’interno dell’area Enit per incontrare i principali attori del settore tra cui agenti di viaggi, tour operator e partner commerciali, per presentare la propria offerta e discutere priorità, obiettivi e strategie future in quest’ambito.



“In particolare – si legge in una nota della compagnia -, Ita Airways presenterà alla fiera di Francoforte la propria offerta per il traffico mice, che è stata introdotta recentemente e prevede un team dedicato e condizioni su misura pensate specificamente per questo settore”.