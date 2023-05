Molto più efficienti sotto il profilo dei consumi ma anche più delicati e bisognosi di interventi straordinari: i nuovi motori per gli aerei consentono di risparmiare fuel e ridurre le emissioni, ma presentano anche un rovescio della medaglia per il settore dei trasporti, già sotto pressione per diversi fattori.

L'innovazione sta così presentando il conto al comparto del trasporto aereo, con centinaia di aerei fermi in attesa di manutenzione. E questo è uno dei motivi delle cancellazioni di voli che stanno colpendo ogni parte del pianeta. Secondo le stime riprese da corriere.it sarebbero 2.500 i voli 'saltati' a causa della necessità di interventi straordinari sui motori degli aerei.



Il problema dell'aviazione

Il sito del quotidiano di informazione prende ad esempio i motori prodotti a Pratt&Whitney, che starebbero presentando problemi prima delle ore di servizio stabilite per la prima ispezione obbligatoria.



E a una maggiore richiesta di manutenzione si aggiunge la difficoltà nel reperire pezzi di ricambio e mancanza di personale.



Il problema si sta presentando con forza per molte tra le maggiori compagnie aeree e va a complicare uno scenario già tutt'altro che semplice per il trasporto areo.



In generale, il mercato dei motori è sotto pressione, anche per la difficoltà nel reperimento delle materie prime.