Si prevede una giornata di forti disagi domani, 19 maggio, per chi viaggia. È stato infatti confermato lo sciopero di 24 ore che coinvolgerà diversi settori del trasporto aereo, rischiando di paralizzare almeno parzialmente i voli da e per la Penisola. Un blocco che andrebbe ad aggiungersi ai problemi che potrebbe ancora avere la circolazione ferroviaria dopo l’alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna e le Marche.

Le indicazioni dell'Enac

Sul proprio sito l’Enac ha specificato che esisteranno due fasce protette nel corso della giornata, tra le 7 e le 10 e tra le 18 e le 24. Inoltre saranno garantiti alcuni collegamenti con le isole e tutti i voli intercontinentali. L’elenco completo dei voli garantiti può essere consultato a questo link.



Ita Airways

Per quanto riguarda Ita Airways, la compagnia di bandiera ha annunciato di avere preventivamente cancellato 113 voli. In una nota il vettore ha spiegato di avere “attivato un piano straordinario per limitare i disagi dei passeggeri, riprenotando sui primi voli disponibili il maggior numero possibile di viaggiatori coinvolti nelle cancellazioni: il 68% riuscirà a volare nella stessa giornata del 19 maggio. Ita Airways invita tutti i viaggiatori che hanno acquistato un biglietto per il 19 maggio a verificare lo stato del proprio volo, prima di recarsi in aeroporto, sul sito ita-airways.com, chiamando il numero verde dall’Italia 800 93 60 90 | dall’estero +39 06 8596 0020, oppure contattando l’agenzia di viaggio presso cui hanno acquistato il biglietto”. L’elenco è disponibile a questo link.