Viaggi aerei in Usa: diminuisce la domanda dei consumatori

Il dato è di quelli che sorprendono e potrebbe essere un campanello d’allarme da seguire con attenzione. La domanda dei biglietti aerei negli Stati Uniti è diminuita significativamente ad aprile rispetto al 2022.

L’analisi è quella di Bank of America, che osserva come la frenata della spesa delle famiglie per i voli sia parte di un più ampio rallentamento della spesa dei consumatori americani per i servizi. Ad aprile le spese delle famiglie del Paese relative alle compagnie aeree sono aumentate solo dello 0,9% rispetto allo stesso mese del 2022 e il dato rappresenta un calo di 4,5 punti percentuali rispetto alle cifre anno su anno a partire da marzo.



I numeri di ARC

Anche i numeri diffusi da ARC, Airlines Reporting Corporation, e riportati da Travel Weekly indicano un indebolimento della richiesta nelle ultime quattro settimane. Per i sette giorni conclusi il 14 maggio il volume delle vendite in dollari ha superato del 4,4% il livello del 2022, ma rappresenta comunque un calo rispetto al trend delle scorse settimane.



Cifre che sembrano contraddire l’ottimismo dei vettori Usa, che hanno assicurato che la domanda resterà alta per tutta l’estate. Il tempo dirà se si tratta solo di un calo contingente o se siamo ai primi segnali di una parabola discendente.