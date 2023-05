Alluvione in Emilia Romagna: l’aeroporto di Forlì a supporto per i voli di emergenza

Si è trasformato in base di emergenza per i mezzi dell’Aeronautica Militare e dei Vigili del Fuoco l’aeroporto di Forlì. Al momento sono stati già una trentina, metà dei quali nel corso della notte appena trascorsa, i voli degli elicotteri effettuati dal Ridolfi per portare aiuti alla popolazione delle zone maggiormente colpite dalle esondazioni.

“Si è trattato di voli che hanno trasportato le persone tratte in salvo fino all'aeroporto 'Ridolfi' dove ad attenderli vi erano i mezzi del 118 già allertati in base alle loro condizioni (e quindi trasferiti in ospedale o ai punti di raccolta) – spiega la società di gestione in una nota -. L'aeroporto di Forlì e i dipendenti in servizio continuo hanno assicurato la massima assistenza tecnico-operativa, il necessario rifornimento di carburante - tramite Carboil - e la disponibilità di spazi attrezzati per la sosta e il riposo dei piloti e del personale di volo”.



Le operazioni in atto proseguiranno anche nel corso di tutta la giornata odierna e comunque fino alla fine dell’emergenza alluvione.