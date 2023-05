Aeroitalia, ripristinata la terza frequenza del Milano Bergamo-Roma Fiumicino

È ripartita oggi la terza frequenza del volo Milano Bergamo-Roma Fiumicino operato da Aeroitalia. Un volo aggiuntivo che consente di avere non solo più opzioni per i passeggeri, ma anche di potere sfruttare voli in coincidenza dall’hub della Capitale, anche con possibilità di andata e ritorno in giornata.

I collegamenti sono effettuati con aeromobili De Havilland Dash DHC-8-Q400 da 78 posti della compagnia aerea partner Skyalps e prevedono, dal lunedì al venerdì, partenze da Bergamo alle 6,50, 11,20, 18,50; da Roma Fiumicino invece alle 9,0, 13,35 e 21,05.



Altra new entry di Aeroitalia da Bergamo il volo su Comiso con quattro frequenze alla settimana.