Vueling sale a 278 rotte nella programmazione estiva

Segnerà il ritorno ai numeri prepandemia la programmazione estiva di Vueling. Il vettore del Gruppo Iag prevede infatti per il proprio network 278 rotte su 104 destinazioni in 30 Paesi. Quasi il 90 per cento del totale avranno partenza o arrivo in un aeroporto spagnolo. Le new entry saranno 22 rispetto allo scorso anno e 54 rispetto al 2019.

Principale scalo di riferimento, si legge su Preferente, si riconferma naturalmente Barcellona con 95 rotte in totale, 72 delle quali internazionali. Molto importante anche la presenza sulle Baleari dove il vettore opererà su 42 direttrici così come sulle Canarie, con una forte presenza anche in questo caso di collegamenti internazionali. Per quanto riguarda Bilbao, infine, Vueling risalirà a 33 rotte ripristinando doverso collegamenti, tra i quali Roma Fiumicino e Firenze in Italia.