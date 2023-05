Gite scolastiche, ripresa in sicurezza: la posizione di Anav

Riprendere in sicurezza gite scolastiche e viaggi di istruzione dopo il fermo di due anni dovuto alla pandemia. E bene i controlli degli organi di Polizia per verificare efficienza degli autobus e idoneità dei conducenti. Questa la posizione di Anav, l’associazione di Confindustria che rappresenta le imprese di noleggio autobus con conducente attive nel trasporto turistico di studenti.

“Siamo convinti che viaggi di istruzione e uscite didattiche rappresentino esperienze formative fondamentali, utili nell’attuale contesto anche per consentire un completo recupero della socialità dei ragazzi dopo le limitazioni imposte dalla pandemia. Positivo, quindi, il ritorno al loro utilizzo che deve avvenire in piena sicurezza. Per questo – afferma Nicola Biscotti, presidente di Anav - siamo favorevoli ai controlli, sia alla partenza che su strada, sull’efficienza e sicurezza dei mezzi e su qualificazione e idoneità alla guida dei conducenti”.



Il presidente sottolinea anche la necessità di attivare opportuni controlli preventivi in sede di affidamento dei servizi di trasporto: “È necessario che le istituzioni scolastiche abbandonino la logica di massimo ribasso, valutando il prezzo chiesto per il servizio alla luce della qualità e sicurezza del trasporto”.