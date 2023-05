Risultati positivi per Emirates, che nell’anno finanziario 2022-2023 registra un utile pari a 2,9 miliardi di dollari rispetto alla perdita di 1,1 miliardi di dollari dell'anno precedente.

I ricavi sono aumentati dell'81%, e sono pari a 29,3 miliardi di dollari grazie al ripristino della rete globale e all'aumento dei voli passeggeri. La capacità della compagnia aerea è aumentata del 32%, con l'aggiunta alla flotta di due nuovi aerei cargo 777.



Ahmed bin Saeed Al Maktoum, presidente e amministratore delegato della compagnia aerea e del Gruppo Emirates, ha dichiarato: "Siamo orgogliosi della nostra performance per l’anno 2022-23 che non è solo in pieno recupero, ma anche un risultato record. Questo risultato non sarebbe stato possibile senza l’apporto di Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente e primo ministro degli Emirati Arabi Uniti e governatore di Dubai, la cui leadership è stata fondamentale per il nostro successo oggi e nel corso degli anni. Architetto delle politiche economiche progressiste di Dubai, Sheikh Mohammed è anche il motore della traiettoria del Gruppo Emirates. Senza il suo impulso e il suo sostegno, Emirates sarebbe la metà di quello che siamo oggi".

"Sono orgoglioso della performance del Gruppo Emirates per il 2022-23, e del nostro contributo alla ripresa del settore del trasporto aereo e del turismo nei mercati che serviamo, compresa la crescita del 97% anno su anno dei visitatori internazionali di Dubai per il 2022. Il Gruppo è il principale attore nel settore dell'aviazione degli Emirati Arabi Uniti, che sostiene oltre 770.000 posti di lavoro e genera un contributo al Pil stimato oltre 47 miliardi di dollari”.