Philippines Airlines sceglie gli A350-1000 per le rotte a lunghissimo raggio

Si inserisce anche Philippine Airlines nell’elenco dei vettori pronti a programmare collegamenti di lunghissimo raggio. E per farlo la compagnia ha firmato un memorandum con Airbus per 9 aerei del modello A350-1000. Il nuovo velivolo verrà poi utilizzato in futuro per le rotte non-stop da Manila verso il Nord America, costa orientale degli Stati Uniti e Canada inclusi.

La compagnia filippina ha in flotta al momento già due A350-900 attivi al momento su alcune rotte per Nord America, Asia e Australia.



Come per l'A350-900, gli A350-1000 di Pal saranno configurati in un layout premium con cabine separate di Classe Business, Premium Economy ed Economy.