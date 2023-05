Stop ai voli di Air Moldova: gli ultimi sviluppi

È corsa contro il tempo per la ricerca di nuovi finanziatori da parte di Air Moldova. La compagnia di bandiera ha sospeso temporaneamente tutte le operazioni per mancanza dei fondi necessari per fare volare i propri aerei ed è in trattative con alcuni soggetti per immettere nelle casse almeno 50 milioni di euro.

Sul sito italiano della compagnia si legge che la cancellazione dei voli sarà effettiva fino al prossimo 15 maggio, mentre tra il 16 e il 31 maggio verranno garantiti alcuni collegamenti da e per Roma, Milano, Bologna e Verona. Da definire invece l’operativo dopo il 31 maggio.



“GS Air, in qualità di mero agente di vendita della Air Moldova – prosegue la comunicazione -, potrà dare assistenza solo ed esclusivamente ai propri clienti (cioè a tutti coloro che hanno acquistato tramite l'ufficio GS Air o questo sito - www.air-moldova.it). Per acquisti fatti presso altri siti o agenti, vi invitiamo a contattare questi ultimi”.