Air Europa, altri 8 giorni di sciopero per i piloti in Spagna

Non si ferma la protesta dei piloti di Air Europa. I dipendenti della compagnia hanno annunciato altro 8 giorni di sciopero tra maggio e giugno in tutte le basi e i centri di lavoro della Spagna.

Come riporta preferente.com i piloti della compagnia incrocieranno le braccia il 22, il 23, il 25, il 26, il 29 e il 30 maggio oltre all'1 e al 2 giugno.



Secondo le parti sociali, la protesta è stata indetta in relazione ai salari; per lo stesso motivo erano già state indette quattro giornate di protesta a maggio. E i sindacati hanno avvertito di essere pronti a proseguire con le iniziative anche durante l'estate se la situazione non dovesse cambiare.