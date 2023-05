Ita: l’offerta di Volare cresce con Forte Village, Palazzo Doglio e Palazzo Fiuggi

Si amplia l’offerta per i frequent flyer di Ita Airways. Forte Village, Palazzo Doglio e Palazzo Fiuggi sono entrati a far parte del programma loyalty della compagnia aerea, Volare.

Dal 5 maggio i soci del programma posso perciò accumulare 1 punto per ogni euro speso in pernottamenti presso una delle tre strutture della collection Forte Village Resort.



Allo stesso modo, possono utilizzare i punti Volare per acquistare un voucher soggiorno da sfruttare presso una delle tre strutture.



“Siamo molto contenti di accogliere Forte Village, Palazzo Fiuggi e Palazzo Doglio tra i partner di Volare - commenta in una nota Emiliana Limosani, cco di Ita Airways e ceo di Volare -. L'ingresso delle tre strutture rappresenta un'ulteriore opportunità per i nostri soci. La partnership è solo il primo passo di un percorso che abbiamo disegnato insieme a Forte Village, Palazzo Fiuggi e Palazzo Doglio per poter offrire ai nostri clienti ulteriori esperienze personalizzate ed esclusive”.



“Essere tra i partner della nostra compagnia di bandiera è per noi motivo di grande orgoglio e riconferma il forte rapporto instaurato dalle nostre aziende negli ultimi anni - aggiunge Lorenzo Giannuzzi, ceo e gm Forte Village nonché founder di Palazzo Fiuggi e Palazzo Doglio -. Ita Airways rappresenta per noi un supporto imprescindibile che, facilitando i collegamenti non solo con l’Italia ma anche con le più importanti destinazioni internazionali, ci consente di operare nei nostri principali mercati di riferimento nel mondo”.