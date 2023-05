Western Australia e Qantas: via alla campagna promozionale in Italia

È realizzata in collaborazione con Qantas la nuova campagna di promozione turistica di Tourism Western Australia, l’ente del turismo dello Stato australiano più occidentale. La campagna, che invita gli italiani a ‘Vivere il sogno’ di una natura incontaminata, alla scoperta delle comunità aborigene che rappresentano la cultura vivente più antica del mondo, si trasforma in un invito concreto a partire grazie al volo stagionale Qantas da Roma a Perth, che partirà il 18 giugno e sarà operato fino al 3 ottobre.

Focus su tre città

La campagna, attiva fino al 21 maggio, prevede affissioni su maxischermi urbani, display digitali della rete metropolitana e della rete di bus nelle città che rappresentano i bacini più importanti per questo volo: Roma, Milano e Catania. A bordo degli aeromobili Qantas il kit di cortesia disegnato e progettato dall’artista aborigeno del Western Australia Kevin Wilson, che riprende il claim ‘Vivi il Sogno’. All’interno del kit è possibile trovare alcuni articoli da viaggio, tra cui una maschera per gli occhi, anch'essa disegnata da Kevin, oltre a calzini, tappi per le orecchie e prodotti per la cura della pelle.