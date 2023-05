Air France-Klm, l’offerta Ndc approda su WonderMiles di Aci blueteam

L’offerta Ndc di Air France-Klm debutta su WonderMiles. La piattaforma di selfbooking di Aci blueteam integra ora direttamente i contenuti dei vettori del Gruppo, consentendo ai suoi utenti di accedere alle migliori tariffe.

L’integrazione offre così ai clienti di Aci Blueteam un prodotto funzionale e intuitivo, che va dalla ricerca disponibilità passando per la prenotazione, l’emissione del biglietto, il cambio del volo, la cancellazione, fino all’eventuale rimborso, con la possibilità di gestire le corporate fares dell’azienda, il programma BlueBiz e loyalty Flying Blue.



“Avere il contenuto diretto Ndc di Air France e Klm significa, per l’utente WonderMiles, sia esso un’agenzia di viaggi o un cliente corporate, poter consultare tutto il tariffario delle compagnie aeree e accedere con pochi click ai prodotti ancillari e a tutte le funzioni disponibili in piattaforma - spiega in una nota Massimo Gardini, industry relations director di Aci blueteam –. Solo così l’Ndc è davvero fruibile, velocizzando il processo operativo per l’agenzia di viaggio. Una collaborazione strategica all’interno di uno strumento che ci ha dato e sicuramente continuerà a darci grandi soddisfazioni”.



“Ndc ha un ruolo chiave nella strategia di distribuzione di Air France e Klm – aggiunge Fabio Andaloro, direttore vendite Air France e Klm in Italia –. Vogliamo che tali contenuti siano sempre più disponibili attraverso un maggior numero di distributori e ci impegniamo a moltiplicare servizi e connessioni. Tra le diverse azioni che metteremo in campo per sviluppare le vendite, attraverso tutti i canali indiretti, c’è proprio quella di implementare le nostre soluzioni Ndc con diversi partner selezionati, dando loro l’opportunità di differenziare e migliorare l’offerta. La personalizzazione è la prospettiva più importante e siamo lieti di questo accordo insieme ad Aci blueteam. Con questa connessione Aci blueteam, che è nostro partner preferenziale, sarà in grado di accedere a tutte le tariffe di Air France e Klm includendo il continuous pricing e gli ancillaries”.