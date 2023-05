Ita Airways lancia il servizio ‘Blocca la tariffa’

Si chiama ‘Blocca la tariffa’ il nuovo servizio targato Ita Airways per fermare il prezzo del volo in fase di acquisto per 72 ore. Con il pagamento di un piccolo supplemento in fase di acquisto la nuova opzione è ora disponibile sul sito ufficiale della compagnia e sull'app mobile.



“Blocca la tariffa è disponibile fino a otto giorni prima della data di partenza del volo e per le prenotazioni di andata e ritorno dovrà essere acquistato su entrambi i voli – spiega la compagnia in una nota -. Con il lancio di questo nuovo servizio Ita Airways conferma ancora una volta l’attenzione verso la soddisfazione della propria clientela, regalando loro un’esperienza di viaggio curata nel dettaglio, italiana a 360 gradi e affidabile già dal momento dell’acquisto”.