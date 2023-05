Italo acquisisce Itabus: nasce il gruppo multimodale

Ancora un passo in avanti verso un sistema integrato dei trasporti. Con una nota, Italo annuncia l'acquisizione e la conseguente integrazione indutriale di Itabus, la società che collega città in tutta Italia (Sicilia compresa) con una flotta di 100 bus.

Itabus, nata 2 anni fa, ha superato i 2 milioni di viaggiatori l'anno e ora grazie all'integrazione andrà a formare con Italo un network in grado di collegare tutta la Penisola.



I piani

"Sicilia, Puglia e Campania saranno le prime tre regioni a partire e diventeranno il modello di questa interconnessione e dei suoi vantaggi per i viaggiatori" si legge nella nota di Italo.



Grazie all'integrazione nasceranno anche nuove connessioni tra stazioni ferroviarie, porti e aeroporti: le corse potanno essere acquistate su un'unica piattaforma multimodale e con un solo biglietto.



Dal punto di vista societario, Flavio Cattaneo lascia tutte le le deleghe al presiente Luca Cordero di Montezemolo, restando però azionista della società e vice presidente esecutivo.



“Grazie a questa operazione i viaggiatori avranno a disposizione un servizio reale di mobilità integrata, un progetto in cui Italo crede e che studia da anni per facilitare gli spostamenti sul territorio - commenta Gianbattista La Rocca, amministratore delegato di Italo -. Con una flotta per ora di 51 treni e 100 bus, ma che potrà crescere nei prossimi anni, connetteremo tutta l’Italia, servendo 24 ore su 24 grandi città, borghi turistici e snodi infrastrutturali come porti ed aeroporti”.