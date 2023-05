Turkish Airlines arriva a Palermo

Si aggiunge una nuova rotta italiana al network di Turkish Airlines, che da oggi, 5 maggio, lancia un nuovo collegamento su Palermo, portando a 9 le città della Penisola collegate a Istanbul dal vettore.

Il volo sarà operato 4 giorni alla settimana, il lunedì, mercoledì, venerdì e domenica con orari differenti: nei giorni infrasettimanali la partenza da Istanbul è fissata alle 3.45 con arrivo a Palermo alle 6.20, mentre il ritorno è previsto in partenza alle 7.20 da Palermo e arrivo alle 9.55 in Turchia. La domenica, invece, il volo di andata partirà da Istanbul alle 13.45 per arrivare in Sicilia alle 16.20, mentre il ritorno è fissato alle 17.20 con arrivo alle 19.55.



“Rafforziamo i nostri legami con l'Italia con la nuova rotta - dice il ceo di Turkish Airlines Bilal Ekşi -, permettendo ai nostri ospiti di tutto il mondo di scoprire le meraviglie di Palermo mentre i nostri clienti da Palermo potranno godere della rete di voli della nostra compagnia attraverso Istanbul”.