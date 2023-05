Vueling, è Londramania: grande richiesta di voli per seguire l'incoronazione

Per l’incoronazione di Carlo III, in programma il prossimo 6 maggio, la Gran Bretagna si prepara al tutto esaurito. Già già da tempo c’è chi si è garantito i biglietti aerei per recarsi nella capitale inglese e seguire l’evento. Lo conferma Vueling, che, rispetto al 2022, nel periodo tra l’1 e il 7 maggio 2023 ha registrato una crescita della domanda del 19% per la tratta da Firenze a Londra Gatwick e del 27% per quella da Roma allo stesso aeroporto londinese.

Una vera e propria Londramania, che non ha colpito solo l’Italia ma anche altri paesi europei come la Spagna. Dai dati della compagnia aerea, infatti, nel periodo dell’incoronazione del nuovo re d’Inghilterra - sempre quindi tra l’1 e il 7 maggio 2023 -risulta una crescita della domanda del 34% per imbarcarsi e volare da Barcellona a Londra.



Dall’hub di Fiumicino si può raggiungere Londra Gatwick con 20 voli settimanali, mentre dalla base di Firenze con 15 voli settimanali.